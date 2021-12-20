Josef, Ronaldo'dan sonra bir ilki başardı

2015-18 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Josef, Kadıköy'de şaha kalkarken 21 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın eski stoperi Ronaldo'dan sonra Kanarya'ya 2 gol atan ilk Brezilyalı oldu.



Derbilerde bir başka oynayan Josef, lig kariyerindeki 15 gol-8 asistten 7'sini (5 gol-2 asist) büyük maçlarda kaydetti. F.Bahçe'deyken; G.Saray (1 gol-1 asist) ve Trabzonspor'u (1 gol), Beşiktaş formasıyla da F.Bahçe ve (2 gol-1 asist), Galatasaray'ı (1 gol) boş geçmedi.



Josef de Souza karşılaşma sonrası, "Tanrı'ya iyi bir futbolcu olduğum için çok şükrediyorum. İyi bir performans gösterdik. İyi oynadık, kazanabilirdik ama bir puanla ayrıldık" dedi. Brezilyalı yıldız attığı iki golden hangisinin daha güzel olduğu sorusuna ise, "İki golüm de bence güzeldi. Çünkü bu iki gol sayesinde bir puanla ayrılıyoruz" yanıtını verdi.



