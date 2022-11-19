Josef kararı Dünya Kupası'ndan sonra

Beşiktaş'ta takım kaptanlarından Josef de Souza'nın geleceği sezon sonunda belli olacak.



Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncu, önce sakatlık sonra da Ankaragücü maçında yaşanan olayların ardından beklenen performansı bir türlü ortaya koyamamıştı.



YÖNETİM KUPAYI BEKLİYOR



Brezilyalı oyuncu şu an kalmaya sıcak bakıyor. Yönetim, Josef'in kupa sonrası performansına bakacak. Tecrübeli oyuncunun performansının yükselişe geçmesi halinde yeni sözleşme teklif edilecek.





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