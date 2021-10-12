Josef'in Beşiktaş'a yeni sürprizi: Allan Marques

Sezon başında yakın arkadaşı Alex Teixeira'yı Beşiktaş'a getiren Josef, şimdi de Brezilya'da beraber oynadığı Allan'ı, İstanbul'a getirmeye çalışıyor

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; EPA
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Josef'in Beşiktaş'a yeni sürprizi: Allan Marques
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12 Ekim 2021 15:39
Allan Marques Loureiro
Allan Marques Loureiro
Everton
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, transferde büyük oynamaya devam ediyor. Sezon başında kadrosunu Alex Teixeira ve Pjanic gibi iki yıldızla güçlendiren siyah beyazlılar, gözünü başka bir yıldıza dikti. Yakın arkadaşı Alex Teixeira'yı Beşiktaş'a getiren Josef de Souza, şimdi de Brezilya'da Vasco Da Gama'da beraber oynadığı Allan'a siyah-beyazlı formayı giydirmek istiyor.

Atiba'nın sezon sonunda futbolu bırakacağı, Pjanic'in ise kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılacağı düşünülürken Allan ismi ön plana çıktı. Sezon başında Napoli'den Everton'a 25 milyon Euro'ya transfer olan ve İngiliz ekibinin bu sezonki 7 maçında da forma giyen 30 yaşındaki oyuncunun transferi her ne kadar zor görünse de Sergen Yalçın'ın da onay verdiği yıldız için Josef çalışmalarına devam edecek.  

 

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