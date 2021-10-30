Josef ilk kez maç kaçıracak

Bu sezon oynanan 13 resmi karşılaşmada da 90'ar dakika sahada kalan Josef ilk kez oynayamayacak.

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Josef ilk kez maç kaçıracak
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30 Ekim 2021 11:32
Devler Ligi'nde 3.'lük şansını sürdürmek isteyen Beşiktaş, iki yıldızını bugünkü Hatayspor maçında oynatmayacak.

Uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem bulunan Josef de Souza ve sakatlık risk analizi doğrultusunda derbi sonrası gerçekleştirilen 3 antrenmanda bireysel çalışan Miralem Pjanic, İstanbul'da bırakıldı. Josef ve Pjanic'in çarşamba günü oynanacak Sporting maçında ilk 11'deki yerlerini alacakları belirtildi. Bu sezon oynanan 13 resmi karşılaşmada da 90'ar dakika sahada kalan Josef sakatlık yüzünden ilk kez maç kaçıracak




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