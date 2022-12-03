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Josef ile 1 yıl daha

Beşiktaş yönetiminin, 1.6 milyon Euro alan oyuncuya 1 milyon Euro önereceği öğrenildi. Tarafların ocak ayında masaya oturması bekleniyor

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Josef ile 1 yıl daha
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03 Aralık 2022 10:05
Josef de Souza
Josef de Souza
Beşiktaş
Josef de Souza bu sezon hem sakatlık hem de mental olarak sıkıntılı süreçler yaşamıştı.

Siyah beyazlıların tecrübeli isminin performansı da buna bağlı olarak düşüş gösterdi. Oyuncunun aklındaki bir diğer konu ise sezon sonu bitecek sözleşmesi... Gelecek sezon da takımda kalmak isteyen Josef de Souza, mukavelesini uzatmak için yönetimden haber bekliyor.

Siyah-beyazlı idarecilerin de teknik direktör Şenol Güneş ile görüşme gerçekleştirdiği ve 33 yaşındaki oyuncuyla ilgili +1 yıl daha kalması düşüncesi ağır bastığı öğrenildi.

GÜNEŞ, TECRÜBESİNDEN FAYDALANMAK İSTİYOR

Güneş, ilk iki sezonunda sergilediği performansla birlikte takımın en iyilerinden olan ve taraftarın da sevgisini kazanan Josef'i yeniden hırslı bir şekilde sahaya odaklamak istiyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, gelecek sezon Atiba'nın da devam etmeyeceğini düşünerek takıma bir tecrübeli ismin fayda sağlayacağına inanıyor. Bu doğrultuda Josef de Souza ile geçtiğimiz sezon da olduğu gibi yine devre arası 1 yıllık sözleşme uzatmak için masaya oturulacağı belirtildi.

Ancak bu kez 1.6 milyon Euro maaş yerine 1 milyon Euro civarında bir teklif yapılacağı kaydedildi. 

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