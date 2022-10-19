Spor yazarı Attila Gökçe, Beşiktaş forması giyen Josef de Souza ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Gökçe, siyah-beyazlıların kaptanı Josef'in yaşadığı düşüşü uzman isimlerle konuştu ve tespitlerini paylaştı. Gökçe'nin yazısının tamamını Milliyet Gazetesi'ni satın alarak okuyabilirsiniz. İşte yazıdan öne çıkan bölümler...
ANKARAGÜCÜ MAÇINDA YAŞANANLAR
"Tam 45 gün oluyor geçen ay, 4 Eylül'de beşinci haftada Ankaragücü-Beşiktaş maçının ikinci yarısında oyuna girdi. Maçı 3-2'lik deplasman galibiyetiyle bitirdiler. Ama sahadan neşeyle çıkamadılar. Malum "uçan tekme" kahramanı (!), tribünden atlayıp Beşiktaşlı futbolcularla hakemlere saldırdı. Souza hakemlerle arkadaşlarının zarar görmemesi için saldırgana engel oldu. Kurallar böyle gerektiriyordu..
Bu karardan sonra bir basın toplantısı düzenledi Brezilyalı… Kırgınlık, kızgınlık ve öfke ile "ailece" önümüzdeki sezon Türkiye'den ayrılma kararı aldıklarını açıkladı. Göz yaşlarıyla üzüntüsünü ve tepkilerini dile getirdi. Sonrasında 2-2'lik İstanbulspor maçının 30. dakikasında Melih Kabasakal'a faul yaptığı için sarı kart gördü.
Dikkat ettim, Souza kartı gördükten sonra hakeme öfke içinde bir şeyler anlatıyor, itiraz ediyordu.Pazar günü Vodafone Arena'da oynanan Trabzonspor maçında Masuaku'nun hatasından golü yemişti Beşiktaş. Josef de Souza da benzer bir hata yapıp boş alanda Trabzonsporlulara attı topu. Gol olmadı ama, taraftarların yüreği oynadı.
'ARTIK GEÇİNMEYE GÖNLÜ YOK'
Değerli dostum ve hocam Prof. Dr. Acar Baltaş'la konuştum Souza'nın durumunu… "Ankara olayından sonra yaptığı açıklamalar ve bazı davranış biçimleri 'artık geçinmeye gönlü olmadığı' gibi bir izlenim uyandırıyor. Evet, kurallar eskiyebilir, yanlış sonuçlar verebilir ama bu duruma farklı yaklaşımlar gösterilmelidir. Böyle değerli bir oyuncu sadece saha içindekilerle değil, çevresindekilerle hakemler, rakip oyuncular, takım arkadaşları, kulüp yönetici ve personeli ile iyi ilişkiler kurmalıdır. Kulübün bu tür ilişkileri düzeltmek için gerekli önlemleri alması da önerilir" dedi.
'DEPRESİF MUTSUZLUK'
Futbolun Psikiyatrisi kitabıyla önemli saptamalar ve önerilerde bulunan Psikiyatrist Dr. Kaan Aslanoğlu ise Josef de Souza için "depresif mutsuzluk" tanımlaması yapıyor. "Abartılı öfke olur ama, abartılı ağlamak olmaz" diyor.
Aslanoğlu, geçen yıl takımda yaşanan hayal kırıklıkları, Şampiyonlar Ligi'ndeki hezimetler ve sakatlıklardan Josef'in kendisini sorumlu tuttuğunu, bu ruhsal düşüklüğün hem takımı hem de sporcuyu olumsuz etkileyeceğini söyleyerek uyarıyor:
"Beşiktaş yönetimi Josef'i yalnız bırakmamalı, onu destekleyerek yeniden yüksek performans ve mutluluk düzeyine çıkarmalıdır!" Josef'i severim… Sağlığı, neşesi ve mutluluğuyla form kazanmasını dilerim.
ANKARAGÜCÜ MAÇINDA YAŞANANLAR
"Tam 45 gün oluyor geçen ay, 4 Eylül'de beşinci haftada Ankaragücü-Beşiktaş maçının ikinci yarısında oyuna girdi. Maçı 3-2'lik deplasman galibiyetiyle bitirdiler. Ama sahadan neşeyle çıkamadılar. Malum "uçan tekme" kahramanı (!), tribünden atlayıp Beşiktaşlı futbolcularla hakemlere saldırdı. Souza hakemlerle arkadaşlarının zarar görmemesi için saldırgana engel oldu. Kurallar böyle gerektiriyordu..
Bu karardan sonra bir basın toplantısı düzenledi Brezilyalı… Kırgınlık, kızgınlık ve öfke ile "ailece" önümüzdeki sezon Türkiye'den ayrılma kararı aldıklarını açıkladı. Göz yaşlarıyla üzüntüsünü ve tepkilerini dile getirdi. Sonrasında 2-2'lik İstanbulspor maçının 30. dakikasında Melih Kabasakal'a faul yaptığı için sarı kart gördü.
Dikkat ettim, Souza kartı gördükten sonra hakeme öfke içinde bir şeyler anlatıyor, itiraz ediyordu.Pazar günü Vodafone Arena'da oynanan Trabzonspor maçında Masuaku'nun hatasından golü yemişti Beşiktaş. Josef de Souza da benzer bir hata yapıp boş alanda Trabzonsporlulara attı topu. Gol olmadı ama, taraftarların yüreği oynadı.
'ARTIK GEÇİNMEYE GÖNLÜ YOK'
Değerli dostum ve hocam Prof. Dr. Acar Baltaş'la konuştum Souza'nın durumunu… "Ankara olayından sonra yaptığı açıklamalar ve bazı davranış biçimleri 'artık geçinmeye gönlü olmadığı' gibi bir izlenim uyandırıyor. Evet, kurallar eskiyebilir, yanlış sonuçlar verebilir ama bu duruma farklı yaklaşımlar gösterilmelidir. Böyle değerli bir oyuncu sadece saha içindekilerle değil, çevresindekilerle hakemler, rakip oyuncular, takım arkadaşları, kulüp yönetici ve personeli ile iyi ilişkiler kurmalıdır. Kulübün bu tür ilişkileri düzeltmek için gerekli önlemleri alması da önerilir" dedi.
'DEPRESİF MUTSUZLUK'
Futbolun Psikiyatrisi kitabıyla önemli saptamalar ve önerilerde bulunan Psikiyatrist Dr. Kaan Aslanoğlu ise Josef de Souza için "depresif mutsuzluk" tanımlaması yapıyor. "Abartılı öfke olur ama, abartılı ağlamak olmaz" diyor.
Aslanoğlu, geçen yıl takımda yaşanan hayal kırıklıkları, Şampiyonlar Ligi'ndeki hezimetler ve sakatlıklardan Josef'in kendisini sorumlu tuttuğunu, bu ruhsal düşüklüğün hem takımı hem de sporcuyu olumsuz etkileyeceğini söyleyerek uyarıyor:
"Beşiktaş yönetimi Josef'i yalnız bırakmamalı, onu destekleyerek yeniden yüksek performans ve mutluluk düzeyine çıkarmalıdır!" Josef'i severim… Sağlığı, neşesi ve mutluluğuyla form kazanmasını dilerim.