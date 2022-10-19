ANKARAGÜCÜ MAÇINDA YAŞANANLAR

'DEPRESİF MUTSUZLUK'

Spor yazarı Attila Gökçe, Beşiktaş forması giyen Josef de Souza ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Gökçe, siyah-beyazlıların kaptanı Josef'in yaşadığı düşüşü uzman isimlerle konuştu ve tespitlerini paylaştı. Gökçe'nin yazısının tamamını Milliyet Gazetesi'ni satın alarak okuyabilirsiniz. İşte yazıdan öne çıkan bölümler..."Tam 45 gün oluyor geçen ay, 4 Eylül'de beşinci haftada Ankaragücü-Beşiktaş maçının ikinci yarısında oyuna girdi. Maçı 3-2'lik deplasman galibiyetiyle bitirdiler. Ama sahadan neşeyle çıkamadılar. Malum "uçan tekme" kahramanı (!), tribünden atlayıp Beşiktaşlı futbolcularla hakemlere saldırdı. Souza hakemlerle arkadaşlarının zarar görmemesi için saldırgana engel oldu. Kurallar böyle gerektiriyordu..Bu karardan sonra bir basın toplantısı düzenledi Brezilyalı… Kırgınlık, kızgınlık ve öfke ile "ailece" önümüzdeki sezon Türkiye'den ayrılma kararı aldıklarını açıkladı. Göz yaşlarıyla üzüntüsünü ve tepkilerini dile getirdi. Sonrasında 2-2'lik İstanbulspor maçının 30. dakikasında Melih Kabasakal'a faul yaptığı için sarı kart gördü.Değerli dostum ve hocam Prof. Dr. Acar Baltaş'la konuştum Souza'nın durumunu… "" dedi.Futbolun Psikiyatrisi kitabıyla önemli saptamalar ve önerilerde bulunan Psikiyatrist Dr. Kaan Aslanoğlu ise Josef de Souza için "" tanımlaması yapıyor. "" diyor.Aslanoğlu, geçen yıl takımda yaşanan hayal kırıklıkları, Şampiyonlar Ligi'ndeki hezimetler ve sakatlıklardan Josef'in kendisini sorumlu tuttuğunu, bu ruhsal düşüklüğün hem takımı hem de sporcuyu olumsuz etkileyeceğini söyleyerek uyarıyor:" Josef'i severim… Sağlığı, neşesi ve mutluluğuyla form kazanmasını dilerim.