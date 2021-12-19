Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye iki gol atan Josef de Souza, derbinin ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Josef de Souza "Tanrı'ya şükürler olsun. Bu maçı bana oynama fırsatı verdi. İyi oynadık, kazanabilirdik ama 1 puanla ayrılıyoruz. İki golüm de güzeldi. Bu gollerle buradan puan aldık. Mutluyum, takım arkadaşlarımı da oyundan dolayı tebrik ederim." dedi.



Josef de Souza instagram paylaşımından ise "Tanrı'ya itaat ettiğin bir yaşantın olsun, çünkü en zor anlarda o seni şaşırtacak. Tüm onur ve görkem İsa'nın" ifadelerini kullandı.





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