Josef de Souza'ya özel görev; "Sosa'yı kilitle"

Brezilyalı yıldız Josef De Souza, eski takımı Fenerbahçe karşısında Beşiktaş'ın kritik isimlerinden biri olacak.

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Josef de Souza'ya özel görev; 'Sosa'yı kilitle'
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27 Kasım 2020 09:26
Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın, Josef de Souza'ya derbide özel bir görev vermeyi planlıyor.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, tecrübeli futbolcuyu Josef de Souza'yı, Jose Sosa'ya yakın oynatarak sarı-lacivertliler'in rahat bir şekilde oyun kurmasına engel olmaya çalışacak.

Josef de Souza ayrıca maç boyunca genelde geride kalarak Atiba'nın daha fazla hücuma çıkmasını sağlayacak.



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