Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın, Josef de Souza'ya derbide özel bir görev vermeyi planlıyor.



Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, tecrübeli futbolcuyu Josef de Souza'yı, Jose Sosa'ya yakın oynatarak sarı-lacivertliler'in rahat bir şekilde oyun kurmasına engel olmaya çalışacak.



Josef de Souza ayrıca maç boyunca genelde geride kalarak Atiba'nın daha fazla hücuma çıkmasını sağlayacak.



