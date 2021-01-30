Josef de Souza'dan Hulk tepkisi!

Hulk'un Beşiktaş yerine Atletico Mineiro'ya transferi sonrası Josef de Souza, instagram'dan kendisine gelen tepkilere cevap verdi.
Josef de Souza, "Gerçekleşmeyenlerle ilgili şikayet etmeyi bırakıp elindekinin değerini bilmek gerek. Tanrı'ya şükretmeyi öğrenelim." ifadelerini kullandı.
İşte Josef de Souza'nın paylaşımı:
Josef de Souza, "Gerçekleşmeyenlerle ilgili şikayet etmeyi bırakıp elindekinin değerini bilmek gerek. Tanrı'ya şükretmeyi öğrenelim." ifadelerini kullandı.
İşte Josef de Souza'nın paylaşımı: