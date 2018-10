Josef de Souza'dan flaş açıklamalar! 'Ayrılık...'

sezon başında Al Ahli'ye transfer olan, Haber Global'e çarpıcı açıklamalar yaptı.Fenerbahçe'den ayrılma kararı benimdi. Ekonomik olarak harika bir sözleşmeydi. Bu teklifi hayatımda bir değişiklik olarak da gördüm bu teklifi. Çünkü Fenerbahçe'de üç yıl içinde şampiyonluk yaşama hedefime ulaşamamıştım.Bugünlerde Fenerbahçe en kötü sezonunu geçiriyor. Birçok değişim oldu. Oyuncular, hocalar, yönetim değişti. Bu değişimin zaman alacağı belliydi. Bu kadar zor bir dönem olacağını düşünmüyordum. Değişimin sonuç vermesi biraz zaman alacak. Fenerbahçe şu an bir şekilde Türk kulüplerinin mantalitesini değiştirmeye çalışıyor. Genç oyuncular alıyorlar. Daha düşük maaşlı oyuncular getiriyorlar. Ben bunu doğru buluyorum.Birlikte çalıştığım en iyi teknik direktör Pereira'ydı. Beni, Fenerbahçe'ye getiren teknik adamdı. Benim için ödenen bonservis ücreti konuşuldu ancak Pereira bana hep güvendi. Onun döneminde bir sezonda 48 maç oynadım. Pereira devam etseydi, ikinci sezonda şampiyon olurduk. Onu göndermek hataydı.Mehmet Topal'ı insan olarak çok seviyorum. Topal büyük bir futbolcu. Onu özlüyorum. Sadece onu değil, tüm kadroyu özlüyorum. Üzerine fazla gidildiğini düşünüyorum. Mehmet Topal'ın üzerine aşırı gidildiğini düşünüyorum. Suç hep ona veya bana yıkıldı, 'Birlikte oynayamazlar' dendi. Uzun süre şampiyon olamadık. Suç ona ya da bana yıkıldı. 5-0 kazandığımızda hiç sorun olmuyordu ancak ne zaman yenilsek, ikimizin birlikte oynaması sorun oluyordu. Fenerbahçe kadrosunda ikimizin oynamasından daha iyi bir seçenek yoktu. Artık birlikte oynamıyoruz ve şu an neler olduğunu görüyoruz.Aykut Kocaman beni her zaman destekledi ve benimle her zaman konuştu. Kendisi benim için Türkiye'de tanıdığım bir referans niteliğinde. Kendisine saygı duyuyorum.Yeni bir yönetimin harika işler yapacağına eminim. Ancak bunun gerçekleşmesi için sabıra ihtiyaç var. Buradan maçları izliyorum. Taraftarın desteği çok önemli.