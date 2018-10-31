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Josef de Souza'dan derbi açıklaması ve taraftara sitem

Fenerbahçe'den Al Ahli Jeddah'a transfer olan Brezilyalı oyuncu Josef de Souza, Instagram'dan Fenerbahçe'nin son durumuna üzüldüğünü kaydetti.

Kaynak: Sporx.com
Josef de Souza'dan derbi açıklaması ve taraftara sitem
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31 Ekim 2018 12:46
Fenerbahçe'den Al Ahli Jeddah'a transfer olan Brezilyalı oyuncu Josef de Souza, sarı lacivertlilerin Galatasaray maçı öncesinde Instagram üzerinden açıklamada bulundu ve taraftara sitem etti.

İŞTE O SÖZLER...

"Bu haftanın derbi haftası olduğunu biliyorum. Bu maç için sonsuz şans diliyorum. Kulübün şu an içinde bulunduğu durumdan dolayı üzüntü duyuyorum. Ama kesinlikle Fenerbahçe tekrar şampiyon olduğu günlere dönecektir.

Bir üzüntüm daha söz konusu. Taraftarların bir kısmının anca ben gittikten sonra bana değer vermeye başladığını görüyorum. "Diğerlerinin gol atması için koşan" oyunculara değer vermeyi öğrenin"



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