Fenerbahçe'den Al Ahli Jeddah'a transfer olan Brezilyalı oyuncu Josef de Souza, sarı lacivertlilerin Galatasaray maçı öncesinde Instagram üzerinden açıklamada bulundu ve taraftara sitem etti."Bu haftanın derbi haftası olduğunu biliyorum. Bu maç için sonsuz şans diliyorum. Kulübün şu an içinde bulunduğu durumdan dolayı üzüntü duyuyorum. Ama kesinlikle Fenerbahçe tekrar şampiyon olduğu günlere dönecektir.Bir üzüntüm daha söz konusu. Taraftarların bir kısmının anca ben gittikten sonra bana değer vermeye başladığını görüyorum. "Diğerlerinin gol atması için koşan" oyunculara değer vermeyi öğrenin"