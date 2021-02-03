Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncu Josef de Souza, Antalyaspor beraberliğinin ardından siyah-beyazlı camiaya seslendi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Josef de Souza, "Mütevazı olmalı ve bir şeylerin iyi gitmediğini kabul etmeliyiz. Daha iyi olmalı ve tekrar herkesi mutlu eden Beşiktaş'ı göstermeliyiz." dedi.



Siyah-beyazlı futbolcu yeniden çıkışa geçeceklerini belirterek "Umutsuzluğa gerek yok. Bu kadar çok gol pozisyonuna girip topun hiçbir zaman kaleye girmemesi, rakiplerin ise bir kere gelip gol atması şeklinde devam etmesi mümkün değil. Şans da bir gün mutlaka dönecek." ifadelerini kullandı.



İlk yarıda da benzer kayıplar yaşadıklarını ancak devreyi lider bitirdiklerini hatırlatan Josef de Souza "Ligin ilk yarısında geri dönüp lider tamamladık. Yine geri döneceğiz..." diyerek sözlerini noktaladı.



