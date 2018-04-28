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Josef de Souza'dan Beşiktaş'a gönderme!

Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza, maçın ardından Martin Skrtel'in başından yaralanmasıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Josef de Souza'dan Beşiktaş'a gönderme!
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28 Nisan 2018 23:29
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Josef de Souza, maçın ardından sosyal medyada dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Başına 10 dikiş atılan Martin Skrtel için sosyal medyadan paylaşım yaparken Beşiktaş'a göndermede bulundu.

Josef de Souza, "Kavgadan kaçmadığın için tebrikler Martin" ifadelerini kullanarak Skrtel'in başının yaralanma fotoğrafını paylaştı.

İşte Souza'nın paylaşımı



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