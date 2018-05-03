Josef de Souza'dan Beşiktaş suçlaması!

'nin orta sahadaki önemli ismi, yarıda kalan Beşiktaş derbisini Brezilya basınına değerlendirdi ve Beşiktaş'ın sahadan çekilmesinin yanlış bir hareket olduğunu belirtti.Globo'ya konuşan Josef, Beşiktaş'ın sahadan çekilmesinin yanlış olduğunu söylerken ''Aynı olaylar onların stadında bizim başımıza gelmişti. Biz sahadan çıkmadık, artık oynamayacağız demedik. Böyle olayların çıkmaması tabii daha güzel olurdu ama maçın devam etmesi gerekirdi.'' şeklinde konuştu.Aynı olayların kendilerinin de başına geldiğini belirten Brezilyalı futbolcu, ''Malesef yaşananlar Türkiye'de çok normal. Taraftarlar, burada korner atışı kullanacak rakip futbolcuya bir şeyler fırlatıyorlar. Defalarca bu olayı gördüm. Sadece bizim statta olmuyor. Bu sefer büyük olay oldu çünkü Beşiktaş'ın hocası farklı davrandı. Fenerbahçe teknik direktörünün de kafasına cisim gelmişti ama o oynamaya devam etmişti. Biz hep sahada kalmayı tercih ettik.'' dedi.Türkiye'deki taraftarlık kültürünün değişmeyeceğini aktaran Josef, ''Bir ülkenin kültürünü değiştirmek çok zor. Türkiye'de gördüğüm fanatizmi dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Taraftarların takımlarına tutkusu kontrolsüz. O yüzden bu olayları sonlandırmak mümkün değil. Türkiye Ligi çok iyi oyunculara sahip. Bence Portekiz Ligi'nden daha iyi. Orada da oynadım ve Türkiye Ligi'nin seviyesi Portekiz'den, Rusya'dan, Hollanda'dan daha yüksek.'' şeklinde konuştu.Pepe'nin kendisine yaptığı ve kırmızı kart gördüğü pozisyonu da değerlendiren 29 yaşındaki futbolcu, ''Çok şükür ciddi bir sakatlık geçirmedim. Çünkü Pepe, direkt bileğime vurdu. O pozisyonda bileğim kırılabilirdi. Çok şükür böyle bir şey yaşamadım.'' diyerek sözlerini bitirdi.