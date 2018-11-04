Josef de Souza'dan Belhanda'ya gönderme

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine mücadelenin son düdüğünün ardından yaşanan kavga damgasını vurmuştu.Sarı Lacivertliler'in Al Ahli'ye sattığı Josef De Souza olaylarla ilgili Instagram hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.Josef de Souza, Jailson ve kendisinin Galatasaray'a attığı gollerin sevinçlerini paylaşarak, "Bizi sevmiyorlar Jailson. Galatasaray'ın 10 numarası bu tokadı uzun süredir hak ediyordu." ifadelerine yer verdiBelhanda'ya tokat atan Jailson, maçın ardından kırmızı kart görmüştü