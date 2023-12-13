Josef de Souza: ''Zaman haklı olduğumu gösteriyor''

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza, Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasında yaşanan hakem saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Josef de Souza: ''Zaman haklı olduğumu gösteriyor''
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13 Aralık 2023 17:35
Beşiktaşlı eski futbolcu Josef de Souza, sosyal medya hesabından Süper Lig'de Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya ilişkin bir paylaşım yaptı. 

Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerini ileten Josef de Souza, geçmişte oynanan Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasındaki saldırı olayından sonra yaptığı açıklamaların kendisini haklı çıkardığını söyledi.

İşte Josef de Souza'nın o paylaşımı;

"ZAMAN HAKLI OLDUĞUMU GÖSTERİYOR"

"Birçok Türk televizyon programı hakemin başına gelenleri konuşmak için beni çağırıyor. Söyleyecek pek bir şeyim yok. Aslında geçen sene her şeyi söyledim ve bu hala geçerli. Hakem Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Federasyonun da hakemlere ve aynı zamanda oyunculara yönelik bu tür davranışlara karşı daha katı düzenlemeler yapmasını diliyorum. Bir takım arkadaşımı savunduğum için yargılandım ve şimdi zaman haklı olduğumu gösteriyor "

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