Josef de Souza yeniden Süper Lig yolunda!

Ülkemizde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Josef de Souza, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. 34 yaşındaki Souza, bazı Süper Lig kulüpleri ile temas halinde...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Josef de Souza yeniden Süper Lig yolunda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Aralık 2023 16:12
2016-2019 Fenerbahçe ve 2021-2023 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

Bazı Süper Lig kulüpleri ile temas halinde olan 34 yaşındaki orta saha son olarak Beşiktaş'tan ayrılarak Beijing Guoan'a transfer olmuştu.

BAŞAKŞEHİR GÜNDEMDE!

Ocak transfer dönemi için hazırlıklara başlayan 3-4 Süper Lig kulübü Brezilyalı futboluyla temasa geçti. Josef de Souza ile ilgilenen en ciddi Süper Lig kulübünün ise Başakşehir olduğu öğrenildi.

2023 yılını Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig ekibi Beijing Guoan'da geçiren 34 yaşındaki orta sahaya 20 maçta 4 gollük performans gösterdi.

2020-2021 yılında Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan Josef de Souza 2021-2022 yılında ise siyah-beyazlı formayla 40 maçta 5 gollük performans ortaya koymuştu. Tecrübeli oyuncu son yılında ise yarım sezonda 10 maçta 1 gol ve 1 asistle oynamıştı.



HALİL UMUT MELER SALDIRISINDA YENİDEN GÜNDEME GELDİ!

Eski Beşiktaşlı orta saha oyuncusu Josef de Souza geçtiğimiz yıl Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü karşısında sahaya çıktı. 2022 yılındaki maçta Ankaragücü taraftarı bir holigan sahaya girip Beşiktaşlı futbolculara uçan tekme attı. Josef de Souza da kendinin ve takım arkadaşlarının canını koruduğu için kırmızı kart görmüştü. Maçta kırmızı kart gören maçın ardındansa 1 maçlık ceza alan Souza cezanın haksız olduğunu savunmuştu.  

 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery