2016-2019 Fenerbahçe ve 2021-2023 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.
Bazı Süper Lig kulüpleri ile temas halinde olan 34 yaşındaki orta saha son olarak Beşiktaş'tan ayrılarak Beijing Guoan'a transfer olmuştu.
BAŞAKŞEHİR GÜNDEMDE!
Ocak transfer dönemi için hazırlıklara başlayan 3-4 Süper Lig kulübü Brezilyalı futboluyla temasa geçti. Josef de Souza ile ilgilenen en ciddi Süper Lig kulübünün ise Başakşehir olduğu öğrenildi.
2023 yılını Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig ekibi Beijing Guoan'da geçiren 34 yaşındaki orta sahaya 20 maçta 4 gollük performans gösterdi.
2020-2021 yılında Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan Josef de Souza 2021-2022 yılında ise siyah-beyazlı formayla 40 maçta 5 gollük performans ortaya koymuştu. Tecrübeli oyuncu son yılında ise yarım sezonda 10 maçta 1 gol ve 1 asistle oynamıştı.
HALİL UMUT MELER SALDIRISINDA YENİDEN GÜNDEME GELDİ!
Eski Beşiktaşlı orta saha oyuncusu Josef de Souza geçtiğimiz yıl Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü karşısında sahaya çıktı. 2022 yılındaki maçta Ankaragücü taraftarı bir holigan sahaya girip Beşiktaşlı futbolculara uçan tekme attı. Josef de Souza da kendinin ve takım arkadaşlarının canını koruduğu için kırmızı kart görmüştü. Maçta kırmızı kart gören maçın ardındansa 1 maçlık ceza alan Souza cezanın haksız olduğunu savunmuştu.
Bazı Süper Lig kulüpleri ile temas halinde olan 34 yaşındaki orta saha son olarak Beşiktaş'tan ayrılarak Beijing Guoan'a transfer olmuştu.
BAŞAKŞEHİR GÜNDEMDE!
Ocak transfer dönemi için hazırlıklara başlayan 3-4 Süper Lig kulübü Brezilyalı futboluyla temasa geçti. Josef de Souza ile ilgilenen en ciddi Süper Lig kulübünün ise Başakşehir olduğu öğrenildi.
2023 yılını Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig ekibi Beijing Guoan'da geçiren 34 yaşındaki orta sahaya 20 maçta 4 gollük performans gösterdi.
2020-2021 yılında Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan Josef de Souza 2021-2022 yılında ise siyah-beyazlı formayla 40 maçta 5 gollük performans ortaya koymuştu. Tecrübeli oyuncu son yılında ise yarım sezonda 10 maçta 1 gol ve 1 asistle oynamıştı.
HALİL UMUT MELER SALDIRISINDA YENİDEN GÜNDEME GELDİ!
Eski Beşiktaşlı orta saha oyuncusu Josef de Souza geçtiğimiz yıl Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü karşısında sahaya çıktı. 2022 yılındaki maçta Ankaragücü taraftarı bir holigan sahaya girip Beşiktaşlı futbolculara uçan tekme attı. Josef de Souza da kendinin ve takım arkadaşlarının canını koruduğu için kırmızı kart görmüştü. Maçta kırmızı kart gören maçın ardındansa 1 maçlık ceza alan Souza cezanın haksız olduğunu savunmuştu.