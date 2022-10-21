Josef de Souza: 'Yeni seriye başlıyoruz'

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, pazartesi günü oynayacakları Hatayspor maçıyla birlikte yeniden yükselişe geçmeye mecbur olduklarını ifade etti.



Takım kaptanı olan Sambacı, arkadaşlarıyla hep toplu halde hem de birebir yaptığı görüşmelerde, özellikle son 5 maçta kaybedilen 9 puan nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Belki çok kötü oynamıyoruz ama çok iyi olduğumuz da söylenemez. Yaşadığımız bu kayıplar olmasa şimdi puan farkıyla liderlik koltuğunda oturuyor olacaktık. Neyse ki fazla fark yok, bunun açılmasına izin vermeyelim" dedi ve şöyle devam etti:



"ÇIKIŞA GEÇME ZAMANI"



"Beklenmedik puan kayıpları nedeniyle taraftarımızı üzdük. Taraftarlarımız bizden sadece galibiyet değil, aynı zamanda iyi futbol oynamamızı da bekliyor. İyisiyle-kötüsüyle 10 maç geride kaldı. Bu haftadan itibaren yeni bir döneme girmeliyiz. Deplasmandaki Hatayspor karşılaşması yeniden çıkışa geçeceğimiz maç olmalı. Rakibimizin puan sıralamasındaki durumuna aldanmayalım. Sadece işimize odaklanalım ve bizden bekleneni sahaya yansıtalım. Bu maçla başlayacağımız 3 puan serimize Ümraniye ve ardından G.Saray derbisini de eklediğimizde sıralamada özlediğimiz yerde olacağız." dedi.



BU SEZON 5 MAÇTA OYNADI



Bu sezon sadece 5 maçta forma giyen Josef de Souza, gol atma ve asist yapma başarısını gösteremedi. Oynadığı 5 maçta toplam 385 dakika sahada kalan Brezilyalı yıldız, Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 83 resmi müsabakada 8 gol atarken, 3 de asist yapmayı başardı ve toplamda 11 gole direkt olarak katkı sağladı.





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