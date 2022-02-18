Josef de Souza'ya ülkesinden iki teklif

Sao Paulo ve Vasco Da Gama, Sambacı yıldız Josef de Souza'yı transfer etmek için çalışmalara başladı. Ancak siyah-beyazlı yönetimden 'veremeyiz' yanıtını aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Josef de Souza'ya ülkesinden iki teklif
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18 Şubat 2022 11:19
Josef de Souza
Josef de Souza
Beşiktaş
Beşiktaş 'a transfer olduğundan beri ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Josef de Souza'yı ülkesinin takımları markaja aldı...

Beşiktaş ile yaptığı anlaşma gereği sözleşmesi 1 sezon daha uzayan Sambacı yıldızı ülkesinin takımlarından Sao Paulo ve Vasco Da Gama transfer etmek istiyor. Siyah-beyazlı yönetimin bu isteğe anında ret cevabı verdiği öğrenildi.

2020 yılında Beşiktaş'a gelen Josef, bu sezon 30 karşılaşmada forma giydi ve 3 gole imza attı. Brezilyalı yıldız şu an takımın vazgeçilmezleri arasında... 

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