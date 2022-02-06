Josef de Souza ve Ghezzal için açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Antalyaspor maçı öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Josef de Souza ve Ghezzal için açıklama
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06 Şubat 2022 18:29
Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Antalyaspor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Taraftar ve oyun hakkında açıklama yapan Önder Karaveli "Taraftarın coşkusu yüksek. Stadyumun neredeyse tamamının dolu olmasını bekliyoruz. Taraftarımızla coşkulu bir oyun bekliyoruz. Güzel ve galibiyetle taçlanmış bir oyun istiyoruz." dedi.

Takımla ilgili bilgi veren Önder Karaveli "İki haftalık arayı fiziksel gelişim ve oyunumuza katkı yapmak için kullandık. Hem bu maça hem sezonun geri kalanına iyi hazırlandık. Bazı sakatlıklar vardı, onlar da olmasa daha keyifli olacaktı. Ghezzal ve Josef 3 gündür bizimle takım antrenmanlarında. Oyunun ilerleyen bölümlerinde kullanmayabiliriz de. Oyunun akışı belirleyecek. Atiba ile ilgili durum son maçta 90 dakika oynadı. Kıtalararası uzunca bir yolculuk yaptı. Dinlendirmeyi uygun bulduk. Hafta içi önemli bir kupa maçı var. Larin daha kısa süre oynadığı için oynatabiliriz." diye konuştu.

Taktikle ilgili konuşan Önder Karaveli "3'lüyü daha önce oynamıştık. Biraz oyuncuları ve formasyonu değiştirerek oynayacağız. 3-4-2-1 ile sahada olacağız başlangıçta. Oyun ne getirir, ne götürür bakacağız." ifadelerini kullandı.



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