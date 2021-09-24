Josef de Souza: "Takımımız için dua edelim"

Beşiktaş'ta Josef de Souza, Altay maçı sonrasında mesaj yolladı.

Haber; Sporx.com
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Josef de Souza: 'Takımımız için dua edelim'
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24 Eylül 2021 23:25
Beşiktaş'ta Josef de Souza, Altay'a 2-1 yenildikleri maçın ardından paylaşım yaptı.

Daha iyi olmak için dua edeceklerini söyleyen Josef, "Üzgünüz, üzülmeliyiz. Ama kimseyi suçlayamayız. Tam tersi birbirimize destek olacağız ve sonunda her şey daha iyi olacak. Hepimiz takımımız için dua edelim, şu anda yaşadığımız sakatlıklar normal değil. Ama Tanrı tüm bunları değiştirecek güçte." ifadelerini kullandı.


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