Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, Portekiz basınına konuştu. Porto'dan ayrılış süreci, Suudi Arabistan'a gidişi ve geleceği hakkında açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki orta saha Portekiz basınına konuştu.



Josef de Souza açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Porto'dayken son gün beni Portekiz'de bir takıma kiralayabileceklerini söylediler, kabul etmedim. Sadece Brezilya'ya gidersem ayrılabileceğimi söyledim. Çünkü Portekiz'de kalsaydım olmazdı. İçimden antrenman yapmak gelmiyordu. Kafam Portekiz'de değildi. Fenerbahçe'de Nani ile oynadım. Onunla oynamak karmaşıktı. Fener'de de yanındaydım. Sonra gitmek zorunda kaldı."



"SUUDİ ARABİSTAN'A PARA KAZANMAK İÇİN GİTTİM"



"Açıkça söylemek gerekirse Suudi Arabistan'a para kazanmak için gittim. Şu an Beşiktaş'ta mutluyum. Yakın zamanda futbolu bırakmak gibi bir niyetim de yok. En az beş yıl daha futbol oynamak istiyorum. Bunun için özel çalışıyorum. Kişisel bir fizyoterapistim var. Kaç yıl daha Türkiye'de kalırım bilmiyorum. Zaman gösterecek."











