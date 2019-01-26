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Josef de Souza sezonu kapattı

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza sezonu kapattı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Josef de Souza sezonu kapattı
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26 Ocak 2019 15:54
Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'ye sattığı Josef de Souza sezonu kapattı.

Al Ahli Kulübü, Josef de Souza'nun ameliyat olacağını ve bu nedenle sezonu kapattığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada Josef'in karın bölgesindeki iltihaplanma nedeniyle 29 Ocak Salı günü Paris'te ameliyat olacağı belirtildi.

Josef'in rehabilitasyon sürecinin de yaklaşık 3-4 ay olması bekleniyor.



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