Josef de Souza: "Şampiyonluğa inanıyoruz"

Brezilya basınına konuşan Josef de Souza, "Böyle gol attığım için çok mutluyum. Takım olarak şampiyonluğa inanıyoruz." dedi.

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Josef de Souza: 'Şampiyonluğa inanıyoruz'
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14 Mart 2021 12:43
Başakşehir'i 3-2 yenerek şampiyonluk yarışında kayıp yaşamayan Beşiktaş'ta takımın üçüncü golünü atan Josef de Souza, Brezilya basınına konuştu.

Tecrübeli futbolcu, "Bu tarz maçların önemi çok büyük. Böyle bir maçta gol atmak her oyuncunun kariyerine damga vuracak bir olay ve ben gol attığım için çok mutluyum" dedi. Josef de Souza, şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarının da altını çizdi ve şunları söyledi:

KENDİMİZE GÜVENİYORUZ

"Şampiyonluğa inanıyoruz. Tüm maçlar bu yolda belirleyici olacak. Harika rakiplerimiz var ama takım olarak şampiyonluğu istiyor ve bu yolda kendimize güveniyoruz. Ancak hedefe ulaşmak için kalan haftalarda daha çok çalışmaya devam edeceğiz."

KARTAL'DAN 6'DA 6

Başakşehir'i mağlup eden Beşiktaş, ligde üst üste 6. galibiyetini aldı. SiyahBeyazlılar, bu 6 maçta 13 gol atarken kalesinde ise yalnızca 3 gol gördü. Welinton'un da gol atmasıyla takımda skor üreten oyuncu sayısı da 20 oldu.

"GAL" MODASI

Beşiktaş'ta Metin-Ali-Feyyaz'dan (MAF) sonra şimdi Ghezzal-Aboubakar-Larin (GAL) moda oldu. Taraftalar Başakşehir maçından sonraki sevinci MAF'ın sevincine benzetti.



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