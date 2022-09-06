Josef de Souza, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş forması giyen Josef de Souza'nın PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.



Federasyondan yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi.



İşte Federasyondan yapılan açıklama:



"Beşiktaş Kulübü futbolcusu JOSEF DE SOUZA DIAS'ın 04.09.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.09.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."





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