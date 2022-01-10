Josef de Souza: 'Paylaşımım Fatih Terim'le alakalı değil'

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım dikkat çekti.Brezilyalı futbolcu, gözü bağlı şekilde terazi tutan bir simgenin fotoğrafını paylaştı.Bazı kullanıcılar bu paylaşımın, Galatasaray'da yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim'e gönderme olduğunu öne sürdü ancak Josef de Soza, bir açıklama yaparak konuya açıklık getirdi.Paylaşımı kaldıran 32 yaşındaki futbolcu, "Bu paylaşım, Brezilya'da yaşanan sosyal problemler ve eşitsizlikle ilgiliydi ve buna artık bir son verilmeli. Fatih Terim'le alakası yok, kendisine gelecek için başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.