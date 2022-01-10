Josef de Souza: "Paylaşımım Fatih Terim'le alakalı değil"

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza, bir paylaşımda bulundu. 32 yaşındaki oyuncu, paylaşımının Fatih Terim'le ilişkilendirilmesinin ardından tweet'i sildi ve bir açıklama yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Josef de Souza: 'Paylaşımım Fatih Terim'le alakalı değil'
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10 Ocak 2022 17:12
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Brezilyalı futbolcu, gözü bağlı şekilde terazi tutan bir simgenin fotoğrafını paylaştı.

Bazı kullanıcılar bu paylaşımın, Galatasaray'da yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim'e gönderme olduğunu öne sürdü ancak Josef de Soza, bir açıklama yaparak konuya açıklık getirdi.

Paylaşımı kaldıran 32 yaşındaki futbolcu, "Bu paylaşım, Brezilya'da yaşanan sosyal problemler ve eşitsizlikle ilgiliydi ve buna artık bir son verilmeli. Fatih Terim'le alakası yok, kendisine gelecek için başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Josef de Souza'nın paylaşımı;




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