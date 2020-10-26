Josef de Souza: 'Özür dilerim'

Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor'u 3-2 yendiği maçın ardından, karşılaşmanın 67. dakikasında kırmızı kart gören Josef de Souza açıklamalarda bulundu.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Josef de Souza "Çok iyi bir maç çıkardık. Takımımızı tebrik ediyorum." dedi.



Kırmızı kartla ilgili de özür dileyen Brezilyalı futbolcu "Gördüğüm kırmızı kart için özür dilerim, niyetim bu değildi. Kariyerim bu konuda son derece temiz. Tamamen bir kazaydı." ifadelerini kullandı.



