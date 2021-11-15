Josef de Souza'nın 5 maçı kaldı!

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 15 resmi maça çıkıp 1 gol atan Josef de Souza'nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzaması için 5 karşılaşmada daha görev alması gerekiyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Josef de Souza'nın 5 maçı kaldı!
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15 Kasım 2021 10:52
Beşiktaş geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve şu anda takımın en önemli dinamosu olan Josef de Souza'yla ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.

Josef, 5 resmi maçta daha forma giyerse sözleşmesi 1 yıl otomatik uzayacak. Hem maaş konusunda hem de sahadaki performansı nedeniyle Souza'dan çok memnun olan yönetim, 1 yıllık yeni sözleşmeyle birlikte sambacıyla yola devam edecek.

Taraftarlar, sosyal medyadan Josef etiketleri açarak bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladı.




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