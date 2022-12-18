Antalya kampında dizindeki sakatlığının olumsuz etkilerinden kurtulan Josef de Souza geri dönüyor.



"BİR HAFTAYA HAZIRIM"



Fiziksel olarak eksiklerini gidermek için bir haftalık süreye ihtiyacı olduğunu söyleyen Brezilyalı futbolcu, "Sakatlığımı atlattım, gücümü ve kondisyonumu geri kazanıyorum. Bir hafta sonra hazır bir şekilde ligde takıma fayda sağlayabilecek seviyeye gelmiş olurum" ifadelerini kullandı.



33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun çarşamba günü Şanlıurfaspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında yedek soyunması ve Atiba'nın görev alması beklenirken, deneyimli ismin 25 Haziran'daki Gaziantep maçına tam olarak hazır hale geleceği ifade edildi.



