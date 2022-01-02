Josef de Souza: "Kartal'ı durdurabilecek bir fırtına yoktur"

Josef de Souza Kapadokya gezisinin güzel anlarını sosyal medyadan paylaştı. Brezilyalı yaptığı videolu paylaşımda "Kartalı durdurabilecek bir fırtına yoktur" ifadelerini kullandı.

, Fotoğraf; AA
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Josef de Souza: 'Kartal'ı durdurabilecek bir fırtına yoktur'
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02 Ocak 2022 11:58
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Josef de Souza
Josef de Souza
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızları Josef de Souza ve Alex Teixeira yılbaşı tatillerini aileleriyle birlikte Kapadokya'da geçirdi. Josef de Souza Kapadokya gezisinin güzel anlarını sosyal medyadan paylaştı.

Yıldız futbolcuların Kapadokya gezilerinde oldukça mutlu oldukları gözlemlenirken Josef, imalı bir açıklamayla gezisinin güzel anlarını paylaştı.

Josef de Souza, yaptığı videolu paylaşımda, "Yılın ilk gününe uçarak başladım. Her şeyi yukarıdan gördüm ve anladım ki hiçbir engel yukarıdan bakınca çok da büyük değil. 2022 yılında engelleri kartal gibi aşmayı öğrenelim. Kartalı durdurabilecek bir fırtına yoktur, çünkü o fırtınaların daha yukarısından uçacak güce sahiptir." ifadelerini kullandı.  



 
 


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