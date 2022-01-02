Josef de Souza: 'Kartal'ı durdurabilecek bir fırtına yoktur'

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızları Josef de Souza ve Alex Teixeira yılbaşı tatillerini aileleriyle birlikte Kapadokya'da geçirdi. Josef de Souza Kapadokya gezisinin güzel anlarını sosyal medyadan paylaştı.Yıldız futbolcuların Kapadokya gezilerinde oldukça mutlu oldukları gözlemlenirken Josef, imalı bir açıklamayla gezisinin güzel anlarını paylaştı.Josef de Souza, yaptığı videolu paylaşımda,ifadelerini kullandı.