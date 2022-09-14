Josef de Souza: 'Hiç şüphem yok'

Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Josef de Souza, siyah-beyazlılara transfer olmasının yıl dönümü olması dolayısıyla açıklama paylaştı.
Instagram hesabından Beşiktaş'a ilk transfer olduğundaki fotoğrafını paylaşan Josef de Souza, şu ifadeleri kullandı;
"Bugün Türkiye'ye dönmemin üzerinden tam iki yıl geçti. Beni bu karara yönlendirdiği için Tanrı'ya her gün şükrediyorum. En iyi seçimi yaptığımdan hiç şüphem yok"
Instagram hesabından Beşiktaş'a ilk transfer olduğundaki fotoğrafını paylaşan Josef de Souza, şu ifadeleri kullandı;
"Bugün Türkiye'ye dönmemin üzerinden tam iki yıl geçti. Beni bu karara yönlendirdiği için Tanrı'ya her gün şükrediyorum. En iyi seçimi yaptığımdan hiç şüphem yok"
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