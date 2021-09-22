Josef de Souza: "Hakeme inandım, çok üzücü"

Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Josef de Souza'dan paylaşımlar geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Josef de Souza: 'Hakeme inandım, çok üzücü'
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22 Eylül 2021 00:04
Beşiktaş'ta Josef de Souza, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın sonrasında uzatmayla ilgili hakemle yaptığı diyaloğu paylaştı.

Hakemin maçı fazla uzattığını söyleyen Brezilyalı, "Karşılaşmanın ardından son derece düzgün bir şekilde hakemin yanına gittim. Maçın sona ermesi gerekmiyor muydu diye sordum. Bana gol olduğunda bitime 10 saniye kalmıştı dedi. Ben de onun söylediğine inandım ve kendisine teşekkür ettim. Sonrasında soyunma odasına gittiğimde aslında maçın bitmesi gereken zamanın üzerinden bir dakikadan fazla süre geçtiğini gördüm. Gerçekten çok üzücü." dedi.


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