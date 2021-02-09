Josef de Souza güveni boşa çıkarmadı

Siyah-beyazlıların yıldız ismi Josef de Souza, geldiği günden bu yana ortaya koyduğu futbolla herkesin takdirini kazandı.

31 yaşındaki oyuncunun yüksek

performansı teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetimi

oldukça memnun ediyor.

Geçtiğimiz günlerde opsiyon maddesi beklenmeden sözleşmesi uzatılan Brezilyalı yıldız, Konyaspor maçında takımı eksik olmasına rağmen sahada adeta iki kişilik oyun ortaya koyarak ayak basmadık yer bırakmadı.

Deneyimli ön libero bugüne dek Beşiktaş formasıyla 17 maça çıkarken 1 gol, 2 asiste imza attı.

Josef, siyah-beyazlı takımda 2.4 top çalma,

1.9 top kapma istatistiklerinde zirvede

Geçtiğimiz yaz Mohamed Elneny'den doğan boşlukta Beşiktaş'ta birçok ön libero ismi gündeme gelmişti.

Badou Ndiaye,

Kabore ve Drinkwater gibi

futbolcuların transferlerini veto eden

Sergen Yalçın, Josef de Souza'yı ise takımında

görmek istemişti.

1.3 milyon Euro maaşa bonservissiz olarak kadroya katılan yıldız oyuncu, hem Elneny'nin boşluğunu doldurdu hem de az maliyetle takıma çok büyük katkı vererek hoca ve yönetimin yüzünü güldürdü.

Süper Lig'de forma giydiği 17 maçın tamamına 11'de başlayan Josef de Souza, bunların 15'inde 90'ar dakika sahada kaldı.

Beşiktaş'ın pazar günü Konyaspor'u 1-0 yendiği maçta Josef, 11 kezle karşılaşmanın en fazla sahipsiz top kazanan oyuncusuydu. 78 defa topla buluşan Brezilyalı, %85.5 pas yüzdesiyle oynarken, 6 ikili mücadele kazandı.

Josef de Souza kariyerinde 7 farklı takımda forma giyerken, 4 ülkede futbol oynadı. Brezilya'da Vasco da Gama, Sao Paulo ve Gremio'da boy gösteren Josef, Portekiz'de Porto, Suudi Arabistan'da Al-Ahli Cidde, Türkiye'de de F.Bahçe ve Beşiktaş'ta mücadele etti.