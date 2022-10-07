Süper Lig'de son hafta Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza'nın Brezilya ekiplerinin transfer listesinde olduğu gündeme geldi.Siyah-Beyazlıların kaptanının geleceği merak konusu olurken, yönetimin bu konuda harekete geçtiği öğrenildi. Beşiktaş teknik heyeti, Brezilyalı futbolcunun performansından ve enerjisinden gayet memnun. Teknik heyet ile aynı düşüncede olan yönetim, Josef de Souza ile Dünya Kupası arasında özel bir görüşme yapacak. Josef, Ankaragücü maçında yaşananlardan sonra gelecek sezon takımda kalmayacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ancak; Siyah- Beyazlı yönetim Josef de Souza'nın kararının değişeceğini düşünüyor.Daha önce Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Kontratı sezon sonunda bitecek olan Josef'in devam etmesi adına 'uzatma' opsiyonu için görüşmeler yapılacak. Başta Başkan Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı olmak üzere yönetim, Brezilyalı futbolcuyla hemen hemen her gün görüşmede bulunuyor.