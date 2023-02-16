Josef de Souza gönülleri fethederek gitti

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde afetzedeleri yalnız bırakmayan Josef de Souza, Beşiktaş'tan ayrıldı.



Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle nisan ayına kadar yüzde yüz verimli olması mümkün görünmeyen Brezilyalı orta saha, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'dan aldığı teklifi kabul etti ve takım arkadaşlarıyla da vedalaştı. 34 yaşındaki yıldız futbolcu, giderayak yaptığı hareketle gönülleri fethetti.



262 BİN TL KENDİNDEN



Afetin ilk gününden itibaren tüm kampanyalarda aktif rol oynayan, koli yapan, kan veren ve son olarak Mersin'e gidip depremzede çocuklarla buluşan deneyimli futbolcu dün de doğum günü için yaptığı kampanyada biriken parayı açıkladı.



Josef, 200 bin TL bağış geldiğini kendi katkısıyla toplam 462 bin TL'lik miktarın çocuklara bağışlandığını duyurdu. Bu hareketi de taraflı tarafsız herkesin takdirini bir kez daha kazanmasına neden oldu.



