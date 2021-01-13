Josef de Souza: 'Galatasaray maçını çok isteyen kazanır'

Beşiktaş'ta Josef de Souza, Rizespor'u 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldikleri karşılaşma sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren Josef, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Bölüm bölüm de olsa iyi oynadık ve maçı kazandık." dedi.



Galatasaray derbisi için konuşan Brezilyalı futbolcu, "Türkiye'de derbileri herkes bekler ve herkes izler. Galatasaray'ın da kaliteli takımı var. Saha içerisinde daha çok isteyen kazanacak." ifadelerini kullandı.









