İddialara göre Beşiktaş, Josef de Souza ile sezon sonunda yollarını ayıracak. Brezilya basınında yer alan haberlere göre; tecrübeli oyuncu ülkesine geri dönmek istiyor. Ünlü haber sitesi UOL'a göre; Josef de Souza kariyerinin en güzel anılarını yaşadığı Beşiktaş'la yollarını ayırmaya hazırlanıyor.Siyah Beyazlı takımda kaptan olmasına rağmen sezon sonunda biten mukavelesini uzatmaya sıcak bakmayan Brezilyalı Josef de Souza, kariyerinin kalan bölümünü ülkesinde tamamlamak niyetinde.Brezilya'nın ünlü haber sitesinde yer alan ayrıntılarda Josef de Souza'nın gelecek planlarına ilişkin şu ayrıntılar yer aldı: "Josef de Souza, ekim ayında zaten kulübe sadece sezon sonuna kadar kalacağını bildirmişti. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından temmuz ayından itibaren yeni takımında görev yapmaya başlayacak. Yaşı nedeniyle Brezilya'ya geri dönme ihtimali yüksek. Gerçi onunla sözleşme imzalamak isteyen başka Türk kulüpleri de var. Ancak geçen sezon ortasından beri Botafogo ile görüşüyor. Geleceğini belirlemek için şimdiden konuşmalara kaldığı yerden devam etmesi olasıdır."33 yaşındaki Rio de Janeiro doğumlu Josef de Souza, ülkemizde daha önce Fenerbahçe forması da giydi. Türkiye'de kariyerinin önemli bir kısmını geçiren Josef, Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı karta isyan etmiş ve uzun süre 'Haksız' olduğuna inandığı bu kartın etkisinde kalmıştı. Beşiktaş'ta şu ana kadar 87 karşılaşmaya çıkan Josef de Souza, 8 gol ve 4 asistlik bir performans gösterdi. Kariyerindeki tek Türkiye Süper Ligi şampiyonluğunu da Beşiktaş formasıyla yaşadı.