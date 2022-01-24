Josef de Souza en az 1 maç yok

Josef de Souza, 6 Şubat'ta Antalyaspor ile deplasmanda oynayacak karşılaşmada olmayacak.

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Josef de Souza en az 1 maç yok
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24 Ocak 2022 09:40
Yeni Malatya maçında sakatlık geçirip oyundan çıkmak zorunda kalan Josef de Souza'nın durumu belli oldu.

Brezilyalı yıldızın MR görüntülenmesinde sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. 2-3 haftalık tedavi süreci olan tecrübeli orta, siyah-beyazlıların 6 Şubat'ta Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak.
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