Josef de Souza: "Dualarım kabul oldu"

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Altay'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Josef de Souza: 'Dualarım kabul oldu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2022 21:29
Josef de Souza
Josef de Souza
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza Altay'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

Galip gelmeleri ve sakatlanmaması için dua ettiğini söyleyen Josef, "Tanrı'ya şükürler olsun, bugün maçta dualarım sakatlanmamak ve 3 puandı. Bugün ikisi de oldu. Son dakikalarda biraz yorgunluk oldu sadece." dedi.

Kazanmanın önemli olduğunu söyleyen Sambacı, "En az 4 kez net pozisyon yakaladık ama top bir şekilde içeri girmedi. 2-0 olmayınca bu tarz maçlarda rakip de öz güven kazanıyor ve üzerinize gelmeye başlıyor. Bugün kazanmak önemliydi. İleriki maçlarda umarım ikinci golü bulacağız." ifadelerini kullandı.

Arkadaşı Alex Teixeira ile ilgili de konuşan futbolcu "Alex ilk pozisyonda ofsayt olabilir diye düşündü ve aşırtma denedi, ikinci pozisyonda direkten döndü. Alex ilerleyen dönemde daha iyi olacak" dedi. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.