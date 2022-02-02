Josef de Souza'dan Galatasaray'a Gedson göndermesi!

Beşiktaş'ın Gedson Fernandes transferini açıklamasının ardından Josef de Souza'dan flaş bir paylaşım geldi.Siyah-beyazlıların yıldız orta sahası Portekizli futbolcunun transferinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından gülen bir emoji paylaştı.Brezilyalı futbolcunun bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.İşte Josef de Souza'nın o paylaşımı: