Josef de Souza'dan Galatasaray'a Gedson göndermesi!

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Josef de Souza, siyah-beyazlı ekibin Gedson Fernandes transferinden sonra ilginç bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Josef de Souza'dan Galatasaray'a Gedson göndermesi!
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02 Şubat 2022 17:51
Beşiktaş'ın Gedson Fernandes transferini açıklamasının ardından Josef de Souza'dan flaş bir paylaşım geldi.

Siyah-beyazlıların yıldız orta sahası Portekizli futbolcunun transferinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından gülen bir emoji paylaştı.

Brezilyalı futbolcunun bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte Josef de Souza'nın o paylaşımı:


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