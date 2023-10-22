Josef de Souza'dan derbi sonrası olay yorum: ''PenaltıSaray!''

Eski Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrasında sosyal medyadan Galatasaray taraftarlarını kızdıracak olay bir yorumda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Josef de Souza'dan derbi sonrası olay yorum: ''PenaltıSaray!''
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22 Ekim 2023 12:31
Son güncelleme 22 Ekim 2023 12:36
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği karşılaşmadan sonra geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta oynayan Josef de Souza'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak olay bir yorum geldi.

Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası sosyal medyada 68 milyon takipçili bir hesaba yorum atan Josef de Souza, paylaşılan Icardi fotoğrafına ''PenaltıSaray'' yorumunu yaptı. 

Bu yorum Beşiktaşlı taraftarlar tarafından kısa sürede beğeniyle karşılanırken, Galatasaray taraftarları Brezilyalı oyuncuya sert tepkiler gösterdi. 

Josef de Souza, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan ayrılarak Çin ekibi Beijing Guoan'a imza atmıştı.



 

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