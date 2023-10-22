Josef de Souza'dan derbi sonrası olay yorum: ''PenaltıSaray!''

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği karşılaşmadan sonra geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta oynayan Josef de Souza'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak olay bir yorum geldi.
Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası sosyal medyada 68 milyon takipçili bir hesaba yorum atan Josef de Souza, paylaşılan Icardi fotoğrafına ''PenaltıSaray'' yorumunu yaptı.
Bu yorum Beşiktaşlı taraftarlar tarafından kısa sürede beğeniyle karşılanırken, Galatasaray taraftarları Brezilyalı oyuncuya sert tepkiler gösterdi.
Josef de Souza, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan ayrılarak Çin ekibi Beijing Guoan'a imza atmıştı.
Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası sosyal medyada 68 milyon takipçili bir hesaba yorum atan Josef de Souza, paylaşılan Icardi fotoğrafına ''PenaltıSaray'' yorumunu yaptı.
Bu yorum Beşiktaşlı taraftarlar tarafından kısa sürede beğeniyle karşılanırken, Galatasaray taraftarları Brezilyalı oyuncuya sert tepkiler gösterdi.
Josef de Souza, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan ayrılarak Çin ekibi Beijing Guoan'a imza atmıştı.