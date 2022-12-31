Josef de Souza'dan Cristiano Ronaldo transferine tepki

Daha önce Suudi Arabistan Ligi'nde fma giyen Beşiktaşlı Josefr de Souza, Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a transferine tepki gösterdi.



Sosyal medya hesabından Suudi Arabistan Spor Bakanı'na mesaj gönderen Josef de Souza "Sayın Spor Bakanı, izi bu büyük transferden dolayı tebrik etmek ve ardından diğer takımlar için büyük sözleşmeler imzalamadan önce Arap kulüplerinin FIFA'ya olan borçlarını ödemenizi tavsiye ediyorum." paylaşımını yaptı.



JOSEF DE SOUZA OLAYLI AYRILDI!



2018 yılının Ağustos ayında Fenerbahçe'den 12 milyon euro bonservis karşılığında Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza, 2020-2021 sezonunun başında maaşını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshedip Beşiktaş'a imza attı.



Sözleşmesini tek taraflı fesih yaptığı için Suudi Arabistan ekibiyle FIFA'lık olan Brezilyalı yıldız, FIFA Uyuşmazlık Kurulu tarafından haklı bulundu. Ayrıca Beşiktaş'ın da Josef de Souza transferinde herhangi bir usulsüzlük yapmadığına karar verildi.



Josef de Souza, FIFA davasında haklı bulunmasının ardından Al Ahli'den alacağı 4,7 milyon euroluk ücret, Suudi Arabistan Spor Bakanlığı tarafından ödendi.





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