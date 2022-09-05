Josef de Souza'dan bir tepki daha!

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Ankaragücü maçında yaşanan olaylara tepkisini sosyal medyadan sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Josef de Souza'dan bir tepki daha!
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05 Eylül 2022 13:14
Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlık sürecini geride bırakan ve beklenenden daha erken sahalara dönen Josef de Souza, Ankaragücü maçında sahaya giren saldırgana müdahale etti. Kırmızı kart gören futbolcu, sosyal medyadan tepki göstermeye devam etti.

JOSEF, HESABINI KARARTTI

Brezilyalı futbolcu, kendisine ait sosyal medya hesabını karattı. Bu şekilde tepki gösteren Josef de Souza'ya Beşiktaşlı taraftarlar destek oldu.

WEGHORST VE SALİH'İN O SÖZLERİ

Hollandalı golcü Weghorst, "Olaylar yaşanırken arkadaşlarıma kalkan olmaya çalıştım. Josef, saldırgana müdahalede bulunduğu için kırmızı kart gördü. Olanların futbolla alakası yoktu" ifadesini kullanırken, Salih Uçan da "Takım kaptanı ne yapsaydı? Buyur kardeşim gel, vur mu deseydi?' demişti.



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