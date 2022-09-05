JOSEF, HESABINI KARARTTI

WEGHORST VE SALİH'İN O SÖZLERİ

Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlık sürecini geride bırakan ve beklenenden daha erken sahalara dönen Josef de Souza, Ankaragücü maçında sahaya giren saldırgana müdahale etti. Kırmızı kart gören futbolcu, sosyal medyadan tepki göstermeye devam etti.Brezilyalı futbolcu, kendisine ait sosyal medya hesabını karattı. Bu şekilde tepki gösteren Josef de Souza'ya Beşiktaşlı taraftarlar destek oldu.Hollandalı golcü Weghorst, "Olaylar yaşanırken arkadaşlarıma kalkan olmaya çalıştım. Josef, saldırgana müdahalede bulunduğu için kırmızı kart gördü. Olanların futbolla alakası yoktu" ifadesini kullanırken, Salih Uçan da "Takım kaptanı ne yapsaydı? Buyur kardeşim gel, vur mu deseydi?' demişti.