ÇEBİ DESTEK VERDİ

ISMAEL, TOPLANTILARA DAHİL ETTİ

DÖNÜŞ İÇİN ÇALIŞIYOR

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Josef de Souza, beklenenden daha erken sürede sahalara dönmenin hesaplarını yapıyor. 2.5 ay kadar sahalardan uzak kalması beklenen Brezilyalı, kulüpteki herkesten büyük destek görüyor.Ameliyat olduktan sonra bilindiği üzere Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Josef'i yalnız bırakmamış ve hastanede ziyaret etmişti.Teknik direktör Valerien Ismael, orta saha oyuncularıyla yaptığı görüşmelere oynayamayacak durumda olmasına karşın Josef'i de dahil etti ve tüm detayları anlattı.Bireysel çalışmalara başlayan Josef de Souza, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kendisini ziyaret ettiği gün sahalara olabildiğince erken dönüş sözü vermişti. Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in yardımcıları Josef ile ilgili tüm detayları takip ediyor.