Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Josef de Souza, beklenenden daha erken sürede sahalara dönmenin hesaplarını yapıyor. 2.5 ay kadar sahalardan uzak kalması beklenen Brezilyalı, kulüpteki herkesten büyük destek görüyor.
ÇEBİ DESTEK VERDİ
Ameliyat olduktan sonra bilindiği üzere Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Josef'i yalnız bırakmamış ve hastanede ziyaret etmişti.
ISMAEL, TOPLANTILARA DAHİL ETTİ
Teknik direktör Valerien Ismael, orta saha oyuncularıyla yaptığı görüşmelere oynayamayacak durumda olmasına karşın Josef'i de dahil etti ve tüm detayları anlattı.
DÖNÜŞ İÇİN ÇALIŞIYOR
Bireysel çalışmalara başlayan Josef de Souza, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kendisini ziyaret ettiği gün sahalara olabildiğince erken dönüş sözü vermişti. Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in yardımcıları Josef ile ilgili tüm detayları takip ediyor.
ÇEBİ DESTEK VERDİ
Ameliyat olduktan sonra bilindiği üzere Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Josef'i yalnız bırakmamış ve hastanede ziyaret etmişti.
ISMAEL, TOPLANTILARA DAHİL ETTİ
Teknik direktör Valerien Ismael, orta saha oyuncularıyla yaptığı görüşmelere oynayamayacak durumda olmasına karşın Josef'i de dahil etti ve tüm detayları anlattı.
DÖNÜŞ İÇİN ÇALIŞIYOR
Bireysel çalışmalara başlayan Josef de Souza, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kendisini ziyaret ettiği gün sahalara olabildiğince erken dönüş sözü vermişti. Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in yardımcıları Josef ile ilgili tüm detayları takip ediyor.
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