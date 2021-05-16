Josef de Souza: "Çok dua ettim"

Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Josef de Souza ve Adem Ljajic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Josef de Souza: 'Çok dua ettim'
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16 Mayıs 2021 00:18
Josef de Souza
Josef de Souza
Beşiktaş
Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Josef de Souza ve Adem Ljajic, maçın ardından konuştu.

Şampiyonluk için çok dua ettiğini söyleyen Souza: "Tanrı'ya şükürler olsun. Çok dua ettim, çok dua ettim ve çok çalıştım. Bu güzel oyuncu grubuyla sonunda başardık." dedi.

Şampiyonluğu hak ettiklerini dile getiren Ljajic ise "İnanılmaz bir iş çıkardık. Hepimiz hak ettik. Hep beraber başardık." ifadelerini kullandı.


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