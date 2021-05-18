Josef de Souza: 'Çok çalıştım'

Beşiktaş'ta Josef de Souza, Türkiye Kupası zaferinin ardından konuştu.



Çalışmasının karşılığını aldığını belirten Josef, "Bir kez daha Tanrı'ya şükürler olsun. Arkadaşlarıma teşekkür ederim. İlk yarıda skoru aldık, ikinci yarı koruduk. İki kupa harika oldu. Bütün sezon için herkese tebrikler. Aslında Beşiktaş'a bu kadar çabuk adapte olacağımı düşünmüyordum. Bu noktaya gelebilmek için çok çalıştım. Tanrı'nın da yardımıyla bu noktaya geldim." dedi.



10 yıllık başarı özlemini bitirdiğini kaydeden Brezilyalı, "Bu başarıyı yakalayabilmek için 10 sene bekledim. Hep çok çalıştım. İnşallah devamını getirebiliriz." ifadelerini kullandı.