Josef de Souza: "Biz Beşiktaş'ız, bunu gösterdik"

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Josef de Souza: 'Biz Beşiktaş'ız, bunu gösterdik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Eylül 2021 21:28
Beşiktaş'ta Josef de Souza, 3-2 kazandıkları Antalyaspor maçının sonrasında açıklamalarda bulundu.
Takım arkadaşlarını öven Brezilyalı, "Takımı kutlamak lazım İlk yarı eksiklerimiz vardı, çok açık verdik ama geri döndük. Ben iyi performans sergiliyorsam, bunda takım arkadaşlarımın bana verdiği desteğin de payı var." dedi.

Hataların üstesinden geldiklerini vurgulayan Josef, "Üstüne çok maç oynayacağız. Çok fazla eksiğimiz var. Ancak biz Beşiktaş'ız, bunu gösterdik. Hatalar yaptık ama üstesinden geldik. Umarım benim ateşim takıma yardımcı olur." ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.