Josef de Souza: "Beşiktaş'a para için gelmedim"

Beşiktaş'ın yeni isimlerinden Josef de Souza, "Para için Beşiktaş'a gittin" şeklindeki bir göndermeye cevap verdi.

Haber; Sporx.com
Josef de Souza: 'Beşiktaş'a para için gelmedim'
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12 Ekim 2020 13:13
Beşiktaş'ın bir dönem Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'yı transfer etmesinin ardından bazı taraftarlar, bu anlaşmaya tepki gösterdi. Sosyal medyada bir kullanıcı, Josef de Souza'ya para için Beşiktaş'ı tercih ettiği yönünde bir gönderme yaptı.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Josef de Souza, kendine yönelik tepkiye cevap verdi. Josef De Souza, Beşiktaş'a para için gelmediğini vurgularken, "Türkiye'ye ülkeyi sevdiğim için geldim. Suudi Arabistan'dan aldığımdan daha az maaş alacağım, yani konu para değil, konu mutlu olmak ve şampiyonluk zihniyeti olan bir kulüpte oynamak." ifadelerini kullandı.





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