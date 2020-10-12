Josef de Souza: 'Beşiktaş'a para için gelmedim'

Beşiktaş'ın bir dönem Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu'yı transfer etmesinin ardından bazı taraftarlar, bu anlaşmaya tepki gösterdi. Sosyal medyada bir kullanıcı, Josef de Souza'ya para için Beşiktaş'ı tercih ettiği yönünde bir gönderme yaptı.Siyah-beyazlıların yeni transferi Josef de Souza, kendine yönelik tepkiye cevap verdi. Josef De Souza, Beşiktaş'a para için gelmediğini vurgularken, "" ifadelerini kullandı.