Josef de Souza, Beşiktaş'a imza atmak için geliyor

Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, pazar günü Beşiktaş'la sözleşme imzalamak için özel uçakla İstanbul'da olacak

Josef de Souza, Beşiktaş'a imza atmak için geliyor
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11 Eylül 2020 09:59
Transferde atağa geçen Beşiktaş bombayı patlatmak üzere. A Spor'un haberine göre; Brezilyalı futbolcu Josef de Souza pazar günü Beşiktaş'la sözleşme imzalamak için özel uçakla İstanbul'a geliyor.

Beşiktaş'la 1+1 yıllığına anlaşma sağlayan 31 yaşındaki futbolcu menajeriyle birlikte Türkiye'ye gelecek ve kendisini siyah beyazlı yapan sözleşmeyi imzalayacak. Başarılı futbolcu, Beşiktaş'tan yıllık 1.3 milyon Euro kazanacak.

SERGEN YALÇIN BİZZAT İSTEDİ

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Josef, takımdan ayrılan Mohamed Elneny'nin ilk 11'deki yerine geçiş yapacak.

Brezilyalı futbolcuyu, 2015-18 sezonları arasında Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde yakından izleyen ve Suudi Arabistan'a gitmesinin ardından da yardımcıları aracılığıyla takibini sürdüren Sergen Yalçın, belirlediği oyuncu havuzunda yer alan ismin alınması sebebiyle mutlu olduğu öğrenildi.



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