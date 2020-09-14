Josef de Souza: "Beşiktaş'a geldiğim için mutluyum"

Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza, Beşiktaş TV'ye açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Josef de Souza: 'Beşiktaş'a geldiğim için mutluyum'
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14 Eylül 2020 21:26
Beşiktaş'ın yeni orta saha transferi Josef de Souza, imzaların atılması sonrası Beşiktaş TV'ye açıklamalarda bulundu.

31 yaşındaki orta saha, Beşiktaş'a katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

"KARŞILIĞINI VERECEĞİM"

Josef açıklamasında; "Beşiktaş ailesine katıldığım için çok mutluyum. Bana gösterilen bu sevginin karşılığını vermek istiyorum. Dün kazandığımız için çok mutluyum. Hocamız olmadığı bir maçta kazanmak daha zordu ve aynı zamanda önemliydi." dedi.

Josef de Souza açıklamalarının devamında; "Beşiktaş'a karşı birçok maçta oynadım. Rakip oyuncu olarak Beşiktaş'ın sahasında oynanabilecek en kötü deplasman olduğunu hissediyorduk." dedi.



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